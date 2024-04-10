Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ

Результати, які порадували тільки одного претендента на титул.

Джерело - Чемпіон.

У найвищій лізі України 16 клубів зіграли чергові 8 матчів. Без несподіванок та неочевидних результатів не обійшлося. Розставляємо головні акценти ігрового кола під №23 за допомогою вже звичних та кількох нових розділів у нашому традиційному матеріалі.

Подія туру

Київське Динамо не змогло переграти черкаський ЛНЗ на своєму полі. Нічия 1:1 — не просто невдача Андрія Ярмоленка та компанії. Вочевидь такий результат матиме довгострокові наслідки для турнірних перспектив столичного клубу.

За рівної кількості проведених матчів із Шахтарем "біло-сині" відстають від "гірників" уже на 4 бали. До завершення змагання команди проведуть ще по 9 матчів, проте з урахуванням приблизно рівнозначного календаря навіть перемога у особистій зустрічі тепер "динамівцям" повернутися на вершину може не дозволити.

Матч туру

Дніпро-1 та Зоря розписали мирову на "Дніпро-Арені" в завершальному матчі ігрового кола. Команди подарували глядачам видовищну перестрілку з 4 голами, незважаючи на те, що матч не раз переривався на повітряну тривогу.

Разом з тим, такий результат — на користь луганців, які зуміли набрати один бал у сутичці з претендентом на місце в трійці. "Дніпряни" ж втратили шанс порівнятися заліковими балами з Динамо.

Гравець туру

Артем Бондаренко не потрапив у поле зору Сергія Реброва на вирішальні матчі головної команди країни у кваліфікації Євро. З керманичем "синьо-жовтих" можна погодитися — центральний півзахисник Шахтаря провів початок другої частини сезону не найкращим чином. Проте завдяки таким матчам, як гра проти Руха, Бондаренко може сподіватися на зміну парадигми відношення до своєї персони.

Дубль та впевнена гра на довіреному йому плацдармі робить Артема не тільки найкращим футболістом у складі Шахтаря, а й найбільш помітним виконавцем у 23 турі загалом. Із початку сезону свій показник результативних дій Бондаренко довів уже до 5 голів та 8 результативних передач.

Антигерой туру

Олександр Шовковський на чолі Динамо ще не програвав. Після остаточного відходу Мірчі Луческу з легендарним голкіпером "біло-сині" не зуміли перемогти лише у 2 матчах із 11. Проте втрата очок із ЛНЗ може виявитися непоправною.

Що б не робили на полі футболісти, за умови, якщо одна команда так і не знайшла спосіб схилити шальки терезів на свою користь, винен, у першу чергу, тренер. Шовковський не зміг намацати в суперника ту слабину, яка б дозволила його команді не втратити очки. Розплата може мати надто дорогу ціну.

Радикал туру

Сергій Шищенко зробив 6 замін в стартовому складі Полісся в порівнянні з попереднім матчем. На лаві запасних у грі з Минаєм залишилися ті, без кого нинішніх "вовків" уболівальники вже не уявляють.

Та рішення не задіяти з перших хвилин Дениса Бойка, Пилипа Будківського, Вячеслава Танковського, Артема Шабанова та інших себе повністю виправдало. Житомирці записали в свій актив 3 бали вперше з 11 листопада(!) минулого року, й перервали безвиграшну серію довжиною в 9 матчів у всіх турнірах.

Команда туру

Верес виграв битву за виживання в УПЛ, яка може виявитися ключовою. Рівняни не залишили шансів київській Оболоні, яка була блідою тінню самої себе, й програла опоненту за всіма ключовими показниками.

Попереду в "народного клубу" ще два "лобові" матчі — ігри з Минаєм та Металістом 1925. Також Верес матиме зустріч, яка наразі має потенціал вирішальної — мова про матч із Зорею.

Новачок туру

Луіфер Ернандес поповнив склад Полісся лише в середині березня. Венесуелець став одним із найбільш помітних придбань "вовків" з часу перебування в УПЛ. За неофіційною інформацією, нападник обійшовся житомирцям у 1 мільйон євро. Й уже в 4 матчі за новий клуб форвард почав відробляти вкладені в нього кошти.

178-сантиметровий форвард забив у ворота Миная двічі, і це той випадок, коли голи сміливо можна називати вирішальними. Враховуючи, що основний конкурент Ернандеса Будківський вилетів надовго, ігрових хвилин, щоб себе проявити, в Луіфера буде вдосталь.

Цифра туру

Тарас Степаненко підкорив гросмейстерський рубіж. Капітан Шахтаря провів 500 матч на клубному рівні. 417 ігор — у футболці "помаранчево-чорних", 83 — в складі запорізького Металурга.

Таким чином, Степаненко став уже п’ятим футболістом за часів незалежної України, який зіграв не менш як п'ять сотень матчів. На чолі такого рейтингу Олександр Шовковський — 638 поєдинків, далі йдуть Даріо Срна (536), Андрій Пятов (528) та Олег Шелаєв (516).

Тренер туру

Олег Шандрук виграв наразі головний матч у поки не вельми насиченій тренерській кар'єрі. Перемогу над Оболонню (3:0) важко переоцінити. Шандрук очолив Верес по закінченні першої частини сезону. Й за цей час під його керівництвом "народний клуб" свою гру та результати суттєво покращив.

З Шандруком Верес здобув уже 2 перемогу в останніх 5 матчах, а також 7 очок у цьому відрізку. Рівняни у 4 балах від 12 позиції, яка дозволяє уникнути необхідності участі в перехідних матчах за право лишитися в УПЛ.

Гол туру

Таллес Бренер де Паула — один із трьох легіонерів у складі орієнтованого на вирощування талановитої молоді Руха. 25-річний бразилець є важливою фігурою в центрі поля "жовто-чорних". І в матчі з Шахтарем свій високий статус хавбек підтвердив.

Бренер забив єдиний м’яч своєї команди, який виявився справжньою окрасою матчу. Удар лівою в дальній кут воріт Дмитра Різника був таким, який не відбили б і топові голкіпери сучасності.

Цитата туру

В коментарі УПЛ ТБ віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін розповів не тільки про завдання криворіжців на сезон, а й розказав, чим його клуб відрізняється від тих, хто в Україні займається "брудними іграми".

"За яке реальне місце Кривбас зараз може боротися? Це таке провокаційне запитання. Звичайно, ми боремося за 1 місце. А за яке місце ми можемо виходити? У нас в УПЛ буває таке, звичайно, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб посісти 3 місце. Ми таким займатися не будемо. Ми взагалі вважаємо, що це некоректно, і за таке клуби мають бути покарані, щоб не було далі в інших клубів таких навіть бажань це зробити. Тому ми виходимо в кожній грі за трьома очками і виходимо для того, щоб виграти золото. А як може бути по-іншому?" — зазначив Гагарін.

Фото: ФК Динамо та ФК Шахтар

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