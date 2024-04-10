Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Атлетико здобув мінімальну перемогу над дортмундською Боруссією в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Вже на 4-й хвилині Атлетико змусив захисників Боруссії помилитися неподалік своїх воріт, в результаті чого Родріго Де Поль холоднокровно пробив у протихід воротарю орієнтовно з 15 метрів.

Після забитого голу мадридці продовжили в тому ж дусі та мали ще кілька гольових нагод. На 32-й хвилині Самюель Ліно подвоїв перевагу господарів.

Другий тайм значно активніше розпочала Боруссія, але й Атлетико кілька разів міг вбивати інтригу в протистоянні. Зокрема, Ліно замикав передачу від Грізманна, але з кількох метрів влучив у Кобеля.

На 81-й хвилині Себастьян Алле зробив матч-відповідь максимально цікавим, відквитавши один гол.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, перший матч

10 квітня

Атлетико - Боруссія Дортмунд 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Де Пауль 4’, 2:0 - Ліно 32’, 2:1 - Алле 81’

Атлетико: Облак, Вітсель (Савич 90’), Хіменес, Аспілікуета, Ліно (Рікельме 90’), Де Пауль (Корреа 80’), Коке, Льоренте, Моліна (Ньїгес 90’), Грізманн, Мората (Барріос 64’).

Боруссія Дортмунд: Кобель, Ріерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан (Озкан 84’), Нмеча (Брандт 46’), Забітцер (Ройс 84’), Санчо, Адеємі (Байно-Гіттенс 73’), Фюллькруг (Алле 60’).

В паралельному матчі ігрового вечора Барселона вийшла переможцем з перестрілки на «Парк де Пренс». А 9 квітня відгриміли два інших поєдинки 1/4 фіналу — Реал та Манчестер Сіті видали трилер на «Сантьяго Бернабеу», матч між Баварією та Арсеналом також завершився бойовою нічиєю.