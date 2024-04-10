Атлетико та Боруссія оголосили стартові склади на перший матч 1/4 ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові Атлетико та дортмундської Боруссії на перший чвертьфінальний матч у Лізі чемпіонів.

Атлетико: Облак, Вітсель, Хіменес, Аспілікуета, Ліно, Де Пауль, Коке,, Льоренте, Моліна, Грізманн, Мората.

Запасні: Мандава, Вермарен,, Барріос, Пауліста, Гоміс, Ель-Джебарі, Корреа, Молдован, Ньїгес, Рікельме, Савич.

Боруссія Дортмунд: Кобель, Ріерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Нмеча, Забітцер, Санчо, Адеємі, Фюллькруг.

Запасні: Алле, Байно-Гіттенс, Вольф, Дюранвіль, Зюле, Лотка, Маєр, Мукоко, Озкан, Ройс.

На попередній стадії Атлетико в драматичній серії пенальті пройшов Інтер, а Боруссія Дортмунд упевнено здолала ПСВ.

Нагадаємо, 9 квітня вже відгриміли перші матчі 1/4 фіналу. Реал та Манчестер Сіті видали фантастичну перестрілку на "Сантьяго Бернабеу". Матч між Баварією та Арсеналом також завершився бойовою нічиєю.