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Атлетико - Інтер 2:1 (пен. 3:2): огляд матчу Ліги чемпіонів

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Атлетико - Інтер 2:1 (пен. 3:2): огляд матчу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський Атлетико святкував домашню перемогу над італійським Інтером.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
13 березня

Атлетико - Інтер 2:1 (пен. 3:2) (1:1, 1:0, 0:0. 0:0)

Голи: 0:1 - 33 Дімарко, 1:1 - 35 Грізманн, 2:1 - 87 Депай

Атлетико: Облак, Савич, Вітсель, Ермосо, Моліна (Барріос 79), Коке, М. Льоренте (Аспілікуета 88), Де Поль (А. Корреа 71), Ліно (Рікельме 71), Грізманн (Сауль 106), Мората (Депай 79)

Інтер: Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 73), Думфріз (Дарміан 73), Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 84), Мхітарян (Клаассен 111), Дімарко (Біссек 84), Тюрам (Алексіс Санчес 103), Лаутаро Мартінес

Попередження: Ермосо 41, Коке 90 - Чалханоглу 104, Ачербі 105+2

Зазначимо, що Боруссія Дортмунд перемогла нідерландський ПСВ і пройшла до наступного раунду.

Напередодні визначилися ще 6 учасників чвертьфінальної стадії турніру. Жеребкування відбудеться 15 березня.

1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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