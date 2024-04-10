Анрі розповів, чи винен Лунін у першому голі Манчестер Сіті

Джерело - Madrid Xtra.

Легендарний нападник Тьєррі Анрі розповів, що український воротар Реала Андрій Лунін не міг відбити м'яч після удару Бернарду Сілви зі штрафного в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує Madrid Xtra.

"Давайте поговоримо про гол Бернарду. Ви не можете поставити одного футболіста у стінку, коли в Манчестер Сіті є два гравця, які виконують штрафні удари. Ви відкриваєте простір. Ще й Вінісіус відійшов. Якщо суперник потрапить у ціль, це буде гол. Лунін мав рятувати? Як тільки м'яч потрапляє в землю, то воротар фактично не має шансів", - сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, що Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку Реал — Манчестер Сіті. Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.