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07.04.2024 07:40 909

Анрі розповів, чи винен Лунін у першому голі Манчестер Сіті

Сьогодні 19:04 121 0
Анрі розповів, чи винен Лунін у першому голі Манчестер Сіті
#Андрій Лунін, #Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Тьєррі Анрі

Джерело - Madrid Xtra.

Легендарний нападник Тьєррі Анрі розповів, що український воротар Реала Андрій Лунін не міг відбити м'яч після удару Бернарду Сілви зі штрафного в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує Madrid Xtra.

"Давайте поговоримо про гол Бернарду. Ви не можете поставити одного футболіста у стінку, коли в Манчестер Сіті є два гравця, які виконують штрафні удари. Ви відкриваєте простір. Ще й Вінісіус відійшов. Якщо суперник потрапить у ціль, це буде гол.

Лунін мав рятувати? Як тільки м'яч потрапляє в землю, то воротар фактично не має шансів", - сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, що Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку Реал — Манчестер Сіті. Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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