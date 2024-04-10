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07.04.2024 07:40 909

Клопп розповів про кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи проти Аталанти

Сьогодні 18:20 99 0
Клопп розповів про кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи проти Аталанти
#Александер-Арнольд, #Аліссон, #Аталанта, #Жота, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга Європи

Джерело - ВВС.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти на пресконференції розповів, що травмовані лідери команди продовжують відновлення.

Його слова передає ВВС.

"Очевидно, що ми не будемо поспішати. Трент Александер-Арнольд і Діогу Жота тренувалися разом впродовж кількох тижнів. Вони багато займаються, але вчора у них все було дуже добре.

У Стефана Байчетича інша ситуація. Він довше був відсутнім, тому йому треба довше тренуватися. Ми дамо йому зіграти за U-21 і подивимося, як він почуватиметься.

А ось з Аліссоном все інакше. Ми подивимося, як у нього йтиме відновлення, але він повернувся до тренувань. Так, вони нам потрібні, але вони потрібні нам у найкращій формі і в найкращому в ритмі", — сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ліверпуль знайшов заміну німецькому спеціалісту, який раніше оголосив, що він покине команду після завершення поточного сезону.

Напередодні у 32 турі Англійської Прем'єр-ліги англійський гранд зіграв унічию з Манчестер Юнайтед. Наразі підопічні Клоппа ділять першу сходинку турнірної таблиці з Арсеналом.

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