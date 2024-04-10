Клопп розповів про кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи проти Аталанти

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти на пресконференції розповів, що травмовані лідери команди продовжують відновлення.

Його слова передає ВВС.

"Очевидно, що ми не будемо поспішати. Трент Александер-Арнольд і Діогу Жота тренувалися разом впродовж кількох тижнів. Вони багато займаються, але вчора у них все було дуже добре.

У Стефана Байчетича інша ситуація. Він довше був відсутнім, тому йому треба довше тренуватися. Ми дамо йому зіграти за U-21 і подивимося, як він почуватиметься.

А ось з Аліссоном все інакше. Ми подивимося, як у нього йтиме відновлення, але він повернувся до тренувань. Так, вони нам потрібні, але вони потрібні нам у найкращій формі і в найкращому в ритмі", — сказав наставник.