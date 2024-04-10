Реал визначився з майбутнім Луніна після помилки у матчі з Манчестер Сіті

Помилка голкіпера Реала Андрія Луніна на старті першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (3:3) не змінила думку керівництва "вершкових" запропонувати йому новий контракт.

Про це інформує DefensaCentral.

У клубі вважають, що Лунін своєю грою заслужив на нову угоду.

Поточний контракт діє до 30 червня 2025 року. Наразі сторони ведуть переговори щодо його продовження ще на два роки. Заради цього Андрій змінив агента. Тепер українця представляє компанія Polaris Sports, яку пов'язують з колишнім агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем.

Нагадаємо, що Андрій отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку Реал — Манчестер Сіті. У поточному сезоні воротар "королівського клубу" зіграв 25 матчів та пропустив 22 голи.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".