Ліверпуль визначився з можливими замінами Салаху

Джерело - Daily Star.

Англійський Ліверпуль склав список футболістів, яких бажають придбати у разі того, якщо єгиптянин Мохаммед Салах влітку цього року залишить клуб.

Про це повідомляє Daily Star.

Мерсисайдці цікавляться Педро Нету з Вулвергемптона, Флоріаном Вірцом з Баєра та Ніко Вільямсом з Атлетик (Більбао).

Найпростіше буде підписати Вільямса, адже в його контракті є фіксована сума відступних у розмірі 43 млн фунтів стерлінгів, але ним також цікавиться Челсі.

Купити Салаха бажає саудівський Аль-Іттіхад, який хоче замінити єгиптянином нападника Каріма Бензема. Єгиптянин провів цього сезону 35 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в останньому турі АПЛ. Один з голів мерсисайдців забив Салах. Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма.