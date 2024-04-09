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Ліверпуль визначився з можливими замінами Салаху

Вчора 22:15 148 0
Ліверпуль визначився з можливими замінами Салаху
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Daily Star.

Англійський Ліверпуль склав список футболістів, яких бажають придбати у разі того, якщо єгиптянин Мохаммед Салах влітку цього року залишить клуб.

Про це повідомляє Daily Star.

Мерсисайдці цікавляться Педро Нету з Вулвергемптона, Флоріаном Вірцом з Баєра та Ніко Вільямсом з Атлетик (Більбао).

Найпростіше буде підписати Вільямса, адже в його контракті є фіксована сума відступних у розмірі 43 млн фунтів стерлінгів, але ним також цікавиться Челсі.

Купити Салаха бажає саудівський Аль-Іттіхад, який хоче замінити єгиптянином нападника Каріма Бензема. Єгиптянин провів цього сезону 35 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в останньому турі АПЛ. Один з голів мерсисайдців забив Салах. Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма. 

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