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Ліверпуль розпочав перемовини з тренером Спортинга

Сьогодні 22:18 83 0
Ліверпуль розпочав перемовини з тренером Спортинга
#Ліверпуль, #Спортинг, #Рубен Аморім

Джерело - Foot Mercato.

Керівницто Ліверпуля розпочало перемовини з агентом головного тренера Спортинга Рубена Аморіма.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Зазначається, що наставник зацікавлений у роботі в англійському клубі, але хоче зосередитися на кінцівці сезону в португальському гранді. Чинний контракт Аморіма з "левами" розрахований до літа 2026 року. Клуби не з чемпіонату Португалії можуть викупити контракт Рубена за 20 мільйонів євро.

Наразі Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У матчі 30 туру АПЛ підопічні Юргена Клоппа перемогли Брайтон, який очолює Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, нещодавно німецький спеціаліст повідомив, що він залишить клуб після завершення сезону.

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