Головне
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 7371
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Сьогодні 21:40 164
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Сьогодні 20:26 176
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Сьогодні 19:59 186
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Сьогодні 18:00 336
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Сьогодні 16:27 5995
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Сьогодні 16:20 706
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Сьогодні 15:55 2882
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 15:00 346
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 494
Прямі трансляції

Ліверпуль готовий продати Салаха

Мохаммед може замінити володаря ЗМ
Сьогодні 21:14 124 0
Ліверпуль готовий продати Салаха
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - hitc.com.

Єгипетський вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах може влітку 2024 року залишити клуб.

Про це повідомляє HITC.

Клуб готовий розпрощатися з зірковим вінгером, якщо поступить солідна пропозиція. Минулого літа Салах міг перейти у клуб із Саудівської Аравії, однак Юрген Клопп вмовив його залишитись.

Ліверпуль може його продати за солідну суму та закупити молодих перспективних футболістів, навколо яких будуватиметься майбутнє клубу.

Зазначається, що купити Салаха бажає саудівський Аль-Іттіхад, який хоче замінити єгиптянином нападника Каріма Бензема.

Салах провів цього сезону 35 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в останньому турі АПЛ. Один з голів мерсисайдців забив Салах. Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96927
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 7371
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 6005
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 5995
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 6439
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393668 12
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98562
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106795
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322484
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6666 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16567 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160629