Ліверпуль готовий продати Салаха

Мохаммед може замінити володаря ЗМ

Єгипетський вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах може влітку 2024 року залишити клуб.

Про це повідомляє HITC.

Клуб готовий розпрощатися з зірковим вінгером, якщо поступить солідна пропозиція. Минулого літа Салах міг перейти у клуб із Саудівської Аравії, однак Юрген Клопп вмовив його залишитись.

Ліверпуль може його продати за солідну суму та закупити молодих перспективних футболістів, навколо яких будуватиметься майбутнє клубу.

Зазначається, що купити Салаха бажає саудівський Аль-Іттіхад, який хоче замінити єгиптянином нападника Каріма Бензема.

Салах провів цього сезону 35 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в останньому турі АПЛ. Один з голів мерсисайдців забив Салах. Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма.