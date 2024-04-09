Евертон розкритикував різні комісії АПЛ за непослідовність у знятті очок

Евертон вкрай стурбований непослідовністю різних комісій, які ухвалюють рішення щодо зняття очок. Нагадаємо, вчора Англійська Прем'єр-ліга оголосила про чергове покарання для "ірисок".

Свою позицію клуб представив у заяві на офіційному сайті.

"У січні 2024 року Прем'єр-ліга звинуватила Евертон у порушенні дозволених порогових показників прибутку та сталого розвитку за оціночний період, що закінчився сезоном-2022/23.

Справа була передана на розгляд Комісії АПЛ, яка оголосила, що Евертон отримає негайне вирахування двох очок. Хоча позиція клубу полягала в тому, що подальші санкції були недоречними, клуб радий бачити, що Комісія прийняла до уваги більшість питань, порушених клубом, включаючи концепцію подвійного покарання, значні пом'якшувальні обставини, з якими зіткнувся клуб у зв'язку з війною в Україні, а також високий рівень співпраці та раннє визнання клубом свого порушення.

Евертон залишається відданим співпраці з АПЛ з усіх питань, але вкрай стурбований непослідовністю різних комісій щодо зняття очок. Клуб хотів би офіційно висловити свою подяку Консультативній раді вболівальників та іншим групам вболівальників за їхні пропозиції під час цього процесу, а також усім вболівальникам Евертона за їхнє постійне терпіння та безмежну підтримку", — йдеться в заяві.