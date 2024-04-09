Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 475
Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі
Сьогодні 12:47 149
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 10124 5
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 809
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 836 2
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 288
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 324
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 516
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8944 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6997
Прямі трансляції

Евертон розкритикував різні комісії АПЛ за непослідовність у знятті очок

Сьогодні 13:30 60 0
Евертон розкритикував різні комісії АПЛ за непослідовність у знятті очок
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Офіційний сайт Евертона.

Евертон вкрай стурбований непослідовністю різних комісій, які ухвалюють рішення щодо зняття очок. Нагадаємо, вчора Англійська Прем'єр-ліга оголосила про чергове покарання для "ірисок"

Свою позицію клуб представив у заяві на офіційному сайті. 

"У січні 2024 року Прем'єр-ліга звинуватила Евертон у порушенні дозволених порогових показників прибутку та сталого розвитку за оціночний період, що закінчився сезоном-2022/23. 

Справа була передана на розгляд Комісії АПЛ, яка оголосила, що Евертон отримає негайне вирахування двох очок. Хоча позиція клубу полягала в тому, що подальші санкції були недоречними, клуб радий бачити, що Комісія прийняла до уваги більшість питань, порушених клубом, включаючи концепцію подвійного покарання, значні пом'якшувальні обставини, з якими зіткнувся клуб у зв'язку з війною в Україні, а також високий рівень співпраці та раннє визнання клубом свого порушення.

Евертон залишається відданим співпраці з АПЛ з усіх питань, але вкрай стурбований непослідовністю різних комісій щодо зняття очок. Клуб хотів би офіційно висловити свою подяку Консультативній раді вболівальників та іншим групам вболівальників за їхні пропозиції під час цього процесу, а також усім вболівальникам Евертона за їхнє постійне терпіння та безмежну підтримку", — йдеться в заяві. 

Нагадаємо, що наприкінці минулого року клуб Віталія Миколенка вже отримував покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.

Коментарі ()
Популярне зараз
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами 3376
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1602
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8944 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6997
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги 1525
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 10124 5
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52092
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118079
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21251 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36584
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39931
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38243