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Фелікс розповів, чи зможе він залишитись в Барселоні

Сьогодні 13:21 85 0
Фелікс розповів, чи зможе він залишитись в Барселоні
#Барселона, #Атлетико Мадрид, #Жоау Фелікс

Джерело - Фабріціо Романо.

Вінгер Атлетико Мадрид Жоау Фелікс, який виступає за Барселону на правах оренди, вважає, що президент "матрасників" Енріке Сересо дозволить йому залишитись в каталонському клубі.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Легко чи складно буде залишитися в Барселоні? Побачимо. Гадаю президент Атлетико Енріке Сересо легко відпустить мене, тому що він чудова людина, і я його дуже поважаю. Він завжди був добрий до мене, до моєї сім’ї та до моєї матері", - сказав футболіст.

У поточному сезоні гравець відіграв за свій клуб 35 матчів, забив 9 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що португальський вінгер хотів би продовжити виступати за Барселону. Нещодавно керівництво іспанського гранда визначилось із майбутнім свого капітана Серджі Роберто.

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