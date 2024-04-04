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Фелікс: Хочу залишитися в Барселоні, але це не залежить від мене

Сьогодні 15:27 68 0
Фелікс: Хочу залишитися в Барселоні, але це не залежить від мене
#Барселона, #Жуан Фелікс, #Атлетико Мадрид

Джерело - JIJANTES.

Нападник Атлетико Жуан Фелікс, який виступає за Барселону на правах оренди, має намір залишитися в каталонському клубі.

Про це португалець розповів порталу JIJANTES.

"Я був би радий залишитися і продовжити кар'єру в Барселоні, але це не залежить від мене. Подивимося, що станеться наступного року, я хотів би грати на Камп Ноу. Подивимося, що потрібно для того, щоб залишитися в Барсі", - сказав Фелікс.

Раніше повідомлялося, що Барселона не може дозволити собі повноцінний трансфер португальського гравця. Каталонський клуб пропонує продовжити оренду ще на один сезон.

Пріоритетом для Атлетико залишається продаж Жуана, а оренда в Барселону розглядатиметься в останню чергу.

У цьому сезоні Фелікс забив 9 голів та зробив 6 результативних передач у 35 іграх.

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