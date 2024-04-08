Джерело - Чемпіон.

Кривбас вдома зіграв внічию з Ворсклою у грі 23 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 8 квітня

Кривбас - Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Соса (пен), 1:1 - 30 Степанюк

Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (Луньов 74), Вакулко, Бізімана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовський (Твердохліб 88), Кожушко (По 74).

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корнієнко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толі 53), Сіссоко, Степанюк (Амількар 88), Ковталюк (Глущенко 53).

Попередження: Бізімана 34, Стецьков 58, Луньов 80

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію. Динамо ж несподівано не перемогло ЛНЗ.