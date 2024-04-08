Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з черкаським ЛНЗ у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/2024.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Андрій Ярмоленко, який вперше після відновлення від травми вийшов у стартовому складі, вивів киян уперед.

Помилка воротаря Динамо Руслана Нещерета допомогла Хайдіну Саліху відновити паритет та встановити остаточний рахунок поєдинку.

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. ЛНЗ розташувався на 9-й сходинці в чемпіонаті.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 8 квітня

Динамо Київ - ЛНЗ Черкаси 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ярмоленко, 1:1 - 40 Саліху

Склади команд

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак 78'), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Пономаренко 84'), Шапаренко, Андрієвський (Буяльський 78'), Кабаєв, Ярмоленко (Волошин 63'), Ванат

Запасні: Бущан, Караваєв, Супряга, Діалло, Михавко, Сирота, Біловар, Беніто, Пономаренко

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Ковальов (Тілль 78)', Саліху, Стасюк (Насонов 69'), Норенков, Рибалка (Пасіч 58'), Бойко, Яшарі, Наумець (Ейнел 58'), Молло (Хобленко 46')

Запасні: Пеньков, Самойленко, Олійник, Тарасенко, Тищенко

Попередження: Бойко 23', Вівчаренко 26', Рибалка 32', Дячук 50', Стасюк 51', Яшарі 57', Норенков 68', Дубінчак 84', Тіль 86', Кучеренко 90+6'

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.