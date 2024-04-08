Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас вдома зіграв внічию з полтавською Ворсклою у грі 23 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у зустрічі відкрив Соса, який реалізував пенальті у середині першого тайму. Через вісім хвилин з передачі Кане рахунок зрівняв Руслан Степанюк.

Відразу після перерви Максим Задерака подачею з кутової позначки знайшов Андрія Понєдєльніка, який влучив у каркас воріт. У середині другого тайму матчу Задерака мав шанс зробити результативну передачу, але Дмитро Хомченовський поцілив у стійку воріт полтавської команди.

Після зіграного поєдинку підопічні Юрія Вернидуба з 47 очками залишилися на другій сходинці у турнірній таблиці. Ворскла має 30 балів та перебуває на 7 місці.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 8 квітня

Кривбас - Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Соса (пен), 1:1 - 30 Степанюк

Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (Луньов 74), Вакулко, Бізімана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовський (Твердохліб 88), Кожушко (По 74).

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корнієнко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толі 53), Сіссоко, Степанюк (Амількар 88), Ковталюк (Глущенко 53).

Попередження: Бізімана 34, Стецьков 58, Луньов 80

Огляд

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію. Динамо ж несподівано втратило очки у грі з ЛНЗ.