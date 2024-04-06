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04.04.2024 22:11 296

Верес - Оболонь 3:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 18:22 67 0
Верес - Оболонь 3:0: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес святкував домашню перемогу над Оболонню у грі 23 туру Української Прем’єр-Ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 6 квітня

Верес - Оболонь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Янаков (пен), 2:0 - 31 Гайдучик, 3:0 - 86 Сікейра

Верес: Паст (Когут 84), Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (Морозко 69), Шарай (Дахновський 58), Янаков (Шастал 58), Гайдучек (Яго 69).

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман 46), Грисьо, Мороз (Косовський 59), Черненко, Слободян, Вишневський (Груша 46), Краснопір (Тарануха 70).

Попередження: Курко 33, Кучеров 50

Огляд

Завдяки перемозі Верес обійшов Оболонь у турнірній таблиці, піднявшись на 13 сходинку.

Поточна турнірна таблиця:

Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.

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