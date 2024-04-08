Лідер Серії А Інтер зустрінеться з Удінезе у грі 31 туру

Джерело - Чемпіон.

Лідер італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 міланський Інтер зустрінеться з Удінезе у грі 31 туру.

Початок матчу — о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А

31 тур, 7 квітня

Удінезе — Інтер

Нагадаємо, напередодні Наполі переміг Монцу в результативній зустрічі, Дженоа без українського півзахисника Руслана Малиновського у складі виграла у Верони. Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Раніше Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Рома здобула три очки у римському дербі.