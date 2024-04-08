Головне
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи
Вчора 20:41 8043
Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави
Сьогодні 08:01 332
Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні
Вчора 23:59 393
Пономарьов: Арбітри повинні давати командам боротися
Вчора 23:15 262
Конопля: Ми могли забивати Руху більше
Вчора 22:28 291
Колесник дебютує в Bellator у бою з Коллінз
Вчора 22:04 280
Пушич: Травма Егіналду — велика неприємність для Шахтаря
Вчора 21:50 291
Жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024
Вчора 21:00 801
Сестри Кіченок на супертайбрейку зазнали поразки в фіналі турніру в Чарльстоні
Вчора 20:32 644
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ
Вчора 19:51 4810
Прямі трансляції

Лідер Серії А Інтер зустрінеться з Удінезе у грі 31 туру

Сьогодні 09:04 97 0
Лідер Серії А Інтер зустрінеться з Удінезе у грі 31 туру
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Лідер італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 міланський Інтер зустрінеться з Удінезе у грі 31 туру.

Початок матчу — о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня
Удінезе — Інтер

Нагадаємо, напередодні Наполі переміг Монцу в результативній зустрічі, Дженоа без українського півзахисника Руслана Малиновського у складі виграла у Верони. Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Раніше Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Рома здобула три очки у римському дербі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 5170
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ 4810
Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе 5662
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8043
Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ 3690
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський 8491
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39905
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23373
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52048
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339474 9
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57580 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359582