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Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95

Варіанти з підвищеною перспективою успіху.
Сьогодні 14:00 Максим Салівон 123 0
Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95
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Джерело - Чемпіон.

Після розмови про інвестиційну привабливість матчів УПЛ саме час поговорити про футбол у такому ж розрізі вже на рівні західноєвропейських ліг. У фокусі — ігри в Лізі 1 та Серії А.

Монако — Ренн. Турнір — Ліга 1, дата проведення матчу — 7 квітня, час початку — 18:05 (за Києвом)

Незважаючи на статус очевидного фаворита, в домашньому матчі з Ренном Монако може зіштовхнутися з активною протидією суперника. Саме тому перспективним виглядає дещо інший варіант — із голами. Справа в тому, що команді Адольфа Гюттера притаманна успішна гра в атаці — 52 голи, більше забив лише ПСЖ (64). Крім того, господарі забивали щонайменше один раз у 10 з попередніх 11 ігор у Лізі 1. Разом з тим, монегаски не відзначаються надійним захистом — "червоно-білі" пропустили 38 вже разів, а вдома — 13 голів у 13 матчах.

Ренн у поганій формі. Та нас цікавить інше. Колектив Жюльєна Стефана не забуває про голи за будь-яких обставин. Бретонці не залишали поле без забитого м’яча в 10 із останніх 11 ігор у Лізі 1. Врешті, важливо й те, що команди обмінювалися голами у попередніх 6 очних іграх в Монако в Лізі 1. А тому такий варіант виглядає гарним рішенням.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,55

Нант — Ліон. Ліга 1, 7 квітня, 21:45 

В іншому матчі французької першості Ліон поїде в гості до Нанта, й має гарні шанси знову не залишитися без залікових балів. Справа в тім, що господарі не вражають. Нант поступився у 4 із попередніх 6 ігор у Лізі. На своєму ж полі "канарки" грають ще гірше. Господарі програли у 6 останніх матчах у Лізі 1, а в 4 не забивали. 

Ліон в гарній формі. Команда П'єра Сажа не поступилася у 7 з останніх 8 ігор у Лізі 1 (+6=1-1). Крім того, Олімпік вміє грати на виїзді — в гостей 4-матчеву серія перемог у Лізі 1. Втім, враховуючи сутужне становище господарів та місце проведення гри, а також виходячи з притаманного матчам обох команд рівня результативності, варто звернути увагу все ж на "компромісний" варіант, який виглядає правильним рішенням. 

Ставка: Х2+ТМ (4,5) за 1,50

Ювентус — Фіорентина. Серія А, 7 квітня, 21:45 

Не оминемо й першість Італії. Ювентус зіграє з Фіорентиною. Туринці вдома в Серії А з початку сезону поступилися лише раз (+9=5-0). А от флорентійці взяли всього одну перемогу в 9 попередніх іграх у Серії А на виїзді (+1=3-5). Варто пам'ятати й про те, що в Турині "фіалки" програли в 11 із попередніх 12 особистих зустрічей команд у Серії А.

Однак є кілька "але". В господарів усе ще друга за надійністю оборона в лізі, проте в останніх матчах "синьйора" дозволяє візаві багато. Господарі пропускали у 8 з останніх 9 матчів у національній першості. Й саме в цьому криються можливості для гостей не залишитися без очок. Вірогідність перемоги господарів доволі висока, та це той випадок, коли більш обережний варіант виглядає виправданим. 

Ставка: 1Х+ТБ (1,5) за 1,65

Удінезе — Інтер. Серія А, 8 квітня, 21:45 

Майбутній чемпіон їде в Удіне. Місцевий клуб частіше серед інших грає в Серії А внічию, однак відібрати залікові бали в "нерадзуррі" цьому Удінезе буде вкрай важко. Варто пам'ятати, що за підсумками 30 зіграних матчів у господарів усього 4 вікторії, й на своєму полі "маленькі зебри" взяли 1 перемогу.

Втім, акцент варто зробити на іншому. Про про успіхи Інтера в атаці, а міланці радують своїх шанувальників і вдома, й на виїзді. Ще важливіше, що не менш як 2 голи "змії" забивали за підсумками вже 21 матчу з початку сезону. Крім того, за підсумками попередніх 6 зустрічей команд Інтер забивав не менш як двічі. 

Ставка: Інтер ІТБ (1,5) за 1,55

Сумарний коефіцієнт: 5,95

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