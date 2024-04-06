Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А Мілан здобув домашню перемогу над Лечче, Рома здолала Лаціо.

Емполі Віктора Коваленка вирвав перемогу над Торіно у драматичному матчі. Команда українця пропустила м'яч на 91 хвилині, але через 3 хвилини все ж таки зуміла здобути 3 очки. Коваленко провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 6 квітня

Мілан - Лечче 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Пулішич, 2:0 - 20 Жіру, 3:0 - 57 Леау

Рома - Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Манчіні

Емполі - Торіно 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Камб'ягі, 1:1 - 60 Сапата, 2:1 - 74 Канчелльєрі, 2:2 - 90+1 Сапата, 3:2 - 90+4 Н'янг

Напередодні Салернітана врятувала нічию в матчі проти Сассуоло та зрівнялася за очками з Емполі.