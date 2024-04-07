Джерело - Чемпіон.
У 31 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 Верона програла Дженоа.
Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня
Голи: 1:0 - 8 Бонаццолі, 1:1 - 45 Екубан, 1:2 - 58 Гудмундссон
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив матч через травму.
Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.
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