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Верона - Дженоа 1:2: огляд матчу Серії А

Малиновський пропустив гру через травму
Вчора 23:10 107 0
Верона - Дженоа 1:2: огляд матчу Серії А
#Верона, #Дженоа, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 Верона програла Дженоа.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня

Верона - Дженоа 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Бонаццолі, 1:1 - 45 Екубан, 1:2 - 58 Гудмундссон

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив матч через травму.

Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

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