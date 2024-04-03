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Стали відомі терміни відновлення Малиновського

Сьогодні 09:08 169 0
Стали відомі терміни відновлення Малиновського
#Руслан Маліновський

Джерело - Football Italia.

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустить майже місяць через травму яку він отримав у матчі Серії А з Фрозіноне (1:1).

Про це повідомляє видання Football Italia.

За інформацією видання, у 30-річного півзахисника збірної України діагностовано пошкодження м'яза стегна. Травма досить серйозна, і на відновлення Руслану знадобиться орієнтовно місяць.

Руслан пропустить найближчі матчі "грифонів" із Вероною, Фіорентиною, Лаціо та Кальярі. Очікується, що українець зможе повернутися на поле в матчі 35-го туру чемпіонату Італії з Міланом.

Цього сезону Малиновський провів за Дженоа 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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