Стали відомі терміни відновлення Малиновського

Джерело - Football Italia.

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустить майже місяць через травму яку він отримав у матчі Серії А з Фрозіноне (1:1).

Про це повідомляє видання Football Italia.

За інформацією видання, у 30-річного півзахисника збірної України діагностовано пошкодження м'яза стегна. Травма досить серйозна, і на відновлення Руслану знадобиться орієнтовно місяць.

Руслан пропустить найближчі матчі "грифонів" із Вероною, Фіорентиною, Лаціо та Кальярі. Очікується, що українець зможе повернутися на поле в матчі 35-го туру чемпіонату Італії з Міланом.

Цього сезону Малиновський провів за Дженоа 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.