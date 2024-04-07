Джерело - Чемпіон.

Фенербахче бойкотував матч за Суперкубок Туреччини проти Галатасарая, пропустили гол на 1 хвилині та зійшовши з поля.

У складі Фенербахче на гру були тільки гравці U-19, жоден з футболістів основної команди не взяв участі у матчі. На 1-й хвилині команда Ісмаїла Картала пропустила гол від Мауро Ікарді, і тренер увів гравців з поля.

Галатасарай відсвяткував перемогу та почав матч проти свого дублю, щоб вболівальники, які придбали квитки, подивились хоча б якусь гру.

Фенербахче раніше вирішило бойкотувати поєдинок за Суперкубок. Таке рішення спровоковане тим фактом, що Федерація футболу Туреччини не перенесла дату поєдинку з огляду на те, що 11 квітня Фенербахче потрібно грати на виїзді перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти грецького Олімпіакоса.

Також підвищує градус конфлікту напад вболівальників Трабзонспора на футболістів Фенербахче після очної зустрічі команд.

Нагадаємо, що внаслідок цього інциденту стамбульський клуб навіть розглядав варіант виходу з чемпіонату Туреччини.