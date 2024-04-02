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Фенербахче може покинути турецьку Суперлігу

Сьогодні 18:20 152 0
Фенербахче може покинути турецьку Суперлігу
#Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Турецький топ-клуб Фенербахче оголосив про проведення позачергової загальної асамблеї, на якій вірогідно клуб буде вирішувати питання виходу з турецького чемпіонату. Участь у зборах можуть взяти всі клубні члени стамбульського гранда.

Про це клуб оголосив в соцмережі X, називаючи цей день "історичним".

Таке рішення клубу пов'язане зі скандальним інцидентом, коли вболівальники одразу після матчу Трабзонспор – Фенербахче напали на футболістів.

Зазначимо, що на даний момент Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від лідируючого Галатасараю на два очки.

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