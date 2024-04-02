Фенербахче може покинути турецьку Суперлігу

Джерело - Чемпіон.

Турецький топ-клуб Фенербахче оголосив про проведення позачергової загальної асамблеї, на якій вірогідно клуб буде вирішувати питання виходу з турецького чемпіонату. Участь у зборах можуть взяти всі клубні члени стамбульського гранда.

Про це клуб оголосив в соцмережі X, називаючи цей день "історичним".

Hep birlikte Fenerbahçemizin yanında olacağımız bu tarihi günde, Stadımıza girişler saat 14.00 itibariyla başlayacaktır.



ℹ️ Üye kartınızı @ulkerstadyumu Fenerium Tribününde yer alan avludan telefonunuza gönderilen sms’te yer alan masa ve sıra numarası ile teslim alabilirsiniz.… pic.twitter.com/N4om6IwHOs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2024

Таке рішення клубу пов'язане зі скандальним інцидентом, коли вболівальники одразу після матчу Трабзонспор – Фенербахче напали на футболістів.

Зазначимо, що на даний момент Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від лідируючого Галатасараю на два очки.