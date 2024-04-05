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Фенербахче має намір зірвати матч за Суперкубок Туреччини

Сьогодні 21:30 93 0
Фенербахче має намір зірвати матч за Суперкубок Туреччини
#Фенербахче

Джерело - Ajansspor.

Турецький гранд Фенербахче планує зірвати поєдинок за Суперкубок Туреччини проти Галатасарая.

Про це повідомляє місцеве видання Ajansspor.

За інформацією джерела клуб випустить на гру дев'ять футболістів із команди U-19, троє з яких одразу залишать поле. Тоді у складі команди залишиться шість гравців, через що їй буде присуджено технічну поразку з рахунком 0:3. 

Таке рішення спровоковане тим фактом, що Федерація футболу Туреччини не перенесла дату поєдинку з огляду на те, що 11 квітня Фенербахче потрібно грати на виїзді перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти грецького Олімпіакоса.

Також підвищує градус конфлікту напад вболівальників Трабзонспора на футболістів Фенербахче після очної зустрічі команд.

Нагадаємо, що внаслідок цього інциденту стамбульський клуб навіть розглядав варіант виходу з чемпіонату Туреччини. 

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