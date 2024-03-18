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Гравці Фенербахче побилися з фанатами після матчу

У такий спосіб Фенер відсвяткував перемогу
Сьогодні 11:59 192 0
Гравці Фенербахче побилися з фанатами після матчу
Фото - соцмережі
#Трабзонспор, #Фенербахче, #Едін Джеко

Джерело - Чемпіон.

Відбувся центральний матч 30-го туру чемпіонату Туреччини з футболу 17 березня між лідерами ліги - Трабзонспором і Фенербахче.

Гості з клубу Фенербахче вирвали перемогу над суперником наприкінці гри - 3:2.

Футболісти переможців одразу після закінчення гри почали святкувати звитягу, що не сподобалося місцевим уболівальникам Трабзонспора, які вибігли на поле та спровокували масові сутички.

Футболісти команди гостей вирішили не ховатися, а дати бій.

Відео

Нагадаємо, тренер боснійців, де головною зіркою є нападник Фенербахче Едін Джеко, вважає, що ситуація в Україні - це наші проблеми. 

Його штаб на матч проти української збірної викликав 27 гравців, чотири футболісти з цього списку грають у Росії.

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