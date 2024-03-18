Гравці Фенербахче побилися з фанатами після матчу

У такий спосіб Фенер відсвяткував перемогу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся центральний матч 30-го туру чемпіонату Туреччини з футболу 17 березня між лідерами ліги - Трабзонспором і Фенербахче.

Гості з клубу Фенербахче вирвали перемогу над суперником наприкінці гри - 3:2.

Футболісти переможців одразу після закінчення гри почали святкувати звитягу, що не сподобалося місцевим уболівальникам Трабзонспора, які вибігли на поле та спровокували масові сутички.

Футболісти команди гостей вирішили не ховатися, а дати бій.

Відео

1. Maçın başından taraftarların yaptıkları yanlış.



2. Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat'ın taraftarı tahrik etmeleri yanlış.



3. Batshuayi'nin golü sonrası Oosterwolde'nin yaptığı kol hareketi zaten sinirli olan taraftara meydan okumaktır ve ahlaksızca harekettir.



4.… pic.twitter.com/xNRakDtvAB — Eltun Bey (@Eltun_Bey) March 18, 2024

Nerden bakarsan bak kral hareketler çok mutluyum 😄😄

Bi daha sahaya inin neler oluyor 👊#batshuayi #Fenerbahce pic.twitter.com/auHImV4iMC — Yasemin (püsük) (@Yasemin26487062) March 18, 2024

Нагадаємо, тренер боснійців, де головною зіркою є нападник Фенербахче Едін Джеко, вважає, що ситуація в Україні - це наші проблеми.

Його штаб на матч проти української збірної викликав 27 гравців, чотири футболісти з цього списку грають у Росії.