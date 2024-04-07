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Колос - Металіст-1925 1:1: огляд матчу УПЛ

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Колос - Металіст-1925 1:1: огляд матчу УПЛ
#Колос, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у домашньому матчі зіграв унічию з харківським Металістом 2025 у 23 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Українська Прем'єр-ліга з футболу
23 тур, 7 квітня

Голи: 1:0 - 23' Рангел, 1:1 - 47' Борячук

Попередження: Рангел 24', Оріховський 74', Чорноморець 75', Обінайя 89'

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Цуріков, Оріховський (Велетень, 82), Богданов (Мілько, 71), Топалов (Демченко, 82) – Рангел (Ільїн, 71), Паулаускас (Безбородько, 68).

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков (Гармаш, 85), Імереков, Фарина, Капінус – Габелок, Юрченко (Обінайя, 85), Дмитренко, Борячук (Безуглий, 73) – Юсов, Сидоров.

Колос посідає 9 сходинку, а Металіст 25 – 15 місце у тірнірній таблиці.

Нагадаємо, у першому матчі дня Чорноморець у більшості виграв у Олександрії. 

У неділю, 7 квітня, в центральній зустрічі туру переможця визначатимуть Шахтар і Рух. 

Напередодні Верес розгромно переміг Оболонь

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