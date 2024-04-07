Колос і Металіст 1925 зіграли внічию у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у домашньому матчі зіграв унічию з харківським Металістом 2025 у 23 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком – 1:1.

Єдиний м'яч у першому таймі забив форвард господарів Рангел. Павло Оріховський навісив із лівого флангу, а бразилець влучно пробив головою.

Рахунок зрівняв нападник гостей Андрій Борячук. Він завдав потужного удару приблизно з 20-25 метрів, м'яч влетів під поперечину. Майже влучив у "двев'ятку".

Заключні хвилини зустрічі були нервовими – футболісти отримали багато жовтих карток.

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур

Ковалівка, 7 квітня

Колос (Ковалівка) – Металіст-1925 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23' Рангел, 1:1 - 47' Борячук

Попередження: Рангел 24', Оріховський 74', Чорноморець 75', Обінайя 89'

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Цуріков, Оріховський (Велетень, 82), Богданов (Мілько, 71), Топалов (Демченко, 82) – Рангел (Ільїн, 71), Паулаускас (Безбородько, 68).

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков (Гармаш, 85), Імереков, Фарина, Капінус – Габелок, Юрченко (Обінайя, 85), Дмитренко, Борячук (Безуглий, 73) – Юсов, Сидоров.

Колос посідає 9 сходинку, а Металіст 25 – 15 місце у тірнірній таблиці.

Нагадаємо, у першому матчі дня Чорноморець у більшості виграв у Олександрії.

У неділю, 7 квітня, в центральній зустрічі туру переможця визначатимуть Шахтар і Рух.

Напередодні Верес розгромно переміг Оболонь.