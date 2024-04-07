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Чорноморець у більшості виграв у Олександрії в матчі 23 туру УПЛ

Сьогодні 14:58 1218 0
Чорноморець у більшості виграв у Олександрії в матчі 23 туру УПЛ
Фото:Олександр Приходько
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець у близькому матчі переміг Олександрію, яка з 18 хвилини грала в меншості, у 23 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком – 3:2 на користь одеситів. Але олександрійці зуміли відквитати два голи за рахунку 3:0 на користь суперника.

Олександрія пропустила два голи від Чорноморця та залишилася в меншості вже до 18-ї хвилини. Відзначилися забитими м'ячами Богдан Бойчук та Ілля Путря. Підвів команду з Кіровоградщини португальський легіонер Мігель Феррейра, який отримав червону картку.

Потім пропустила ще й третій гол від Віталія Єрмакова. Але гості не зупинилися і продовжили чинити спротив команді Романа Григорчука. 

Ще до перерви олександрійці відквитали один гол зусиллями вихованця Динамо Артема Шулянського. А в другому таймі забив Олександр Беляєв, скоротивши відставання власної команди у рахунку до мінімального.

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур
Одеса, 7 квітня
 Чорноморець – Олександрія 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 10' Бойчук, 2:0 - 18' Путря, 3:0 - 44' Єрмаков, 3:1 - Шулянський, 3:2 - 52' Бєляєв

Одесити посідають 8-му сходинку, а підопічні тренера Руслана Ротаня, який за сумісництвом готує олімпійську збірну України до виступу в Парижі, займають 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

В інших матчах дня Колос зіграє з клубом Металіст 1925, а у центральній грі туру зустрінуться Шахтар і Рух. 

Нагадаємо, напередодні Верес розгромно переміг Оболонь

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