Джерело - Чемпіон.

У 28 турі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 Брест у результативній грі здолав Мец.

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1

28 тур, 7 квітня

Голи: 0:1 - 6' І. Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе

Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції.

Наразі ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю, перевага над Брестом - 10 очок.

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