Ренн поступився Монако, Монпельє переміг Лор'ян: результати 28 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 було зіграно у неділю, 7 квітня, чотири матчі.

Брест у результатівній грі здолав Мец. Монпельє виявився сильнішим за Лор'ян.

Зустічі Реймс — Ніцца і Тулуза — Страсбург завершилися нульовими мировими.

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1

28 тур, 7 квітня

Брест — Мец 4:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 6' І. Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе

Монпельє — Лор'ян 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55' Саваньє (пен.), 2:0 - 90+1' Карамо

Реймс — Ніцца 0:0 (0:0)

Тулуза — Страсбург 0:0 (0:0)

Монако — Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Акліуш

Розклад інших ігор дня

21:45. Нант — Ліон

Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції.

Наразі ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю, перевага над Брестом - 10 очок.

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