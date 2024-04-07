Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик розпочне поєдинок 32-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед із лави для запасних.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Бремолл Лейн" у Шеффілді, початок — о 19:30 за київським часом.

Українець у нинішньому сезоні забив 6 голів та зробив 2 результативні передачі у 32 матчах.

Склади команд

Челсі: Петрович, Чалобах, Дісасі, Сілва, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Галлагер, Мадуеке, Палмер, Джексон

Шеффілд Юнайтед: Грбич, Трасті, Гамер, Макберні, Діас, Ахмедходжич, Робінсон, Богл, Озборн, Арбластер, Голгейт

Нагадаємо, що український вінгер отримав середню оцінку за матч 31 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (4:3).

Напередодні Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Кристал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.