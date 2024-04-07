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Наполі перемогло Монцу, Фрозіноне та Болонья зіграли внічию: результати 31 туру Серії А

Сьогодні 18:01 256 0
Наполі перемогло Монцу, Фрозіноне та Болонья зіграли внічию: результати 31 туру Серії А
#Болонья, #Монца, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 в неділю, 7 квітня, було зіграно два матчі.

Наполі переміг Монцу в результативній зустрічі.

Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня
Фрозіноне — Болонь 0:0 (0:0)
Монца — Наполі 2:4 (1:0)
Голи: 1:0 - 9' Джурич, 1:1 - 55' Осімхен, 1:2 - 57' Політано, 1:3 - 61'Зелінський, 2:4 - 68' Распадорі

Розклад інших ігор дня

  • 19:00. Верона — Дженоа
  • 19:00. Кальярі — Аталанта
  • 21:45. Ювентус  Фіорентина

Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95

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