Наполі перемогло Монцу, Фрозіноне та Болонья зіграли внічию: результати 31 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 в неділю, 7 квітня, було зіграно два матчі.

Наполі переміг Монцу в результативній зустрічі.

Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А

31 тур, 7 квітня

Фрозіноне — Болонь 0:0 (0:0)

Монца — Наполі 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 - 9' Джурич, 1:1 - 55' Осімхен, 1:2 - 57' Політано, 1:3 - 61'Зелінський, 2:4 - 68' Распадорі

Розклад інших ігор дня

19:00. Верона — Дженоа

19:00. Кальярі — Аталанта

21:45. Ювентус — Фіорентина

Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

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