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Фрозіноне та Болонья не виявили переможця

Сьогодні 15:27 87 0
Фрозіноне та Болонья не виявили переможця
#Болонья, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі дня 31 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Гра завелшилася нічиєю 0:0.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня
Фрозіноне — Болонь 0:0 (0:0)

Болонья посідає 4 сходинку, а Фрозіноне йде на 18 місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Розклад інших матчів 7 квітня

  • 16:00. Монца — Наполі
  • 19:00. Верона — Дженоа
  • 19:00. Кальярі — Аталанта
  • 21:45. Ювентус  Фіорентина

Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

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