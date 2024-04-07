Фрозіноне та Болонья не виявили переможця

Джерело - Чемпіон.
У стартовому матчі дня 31 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.
Гра завелшилася нічиєю 0:0.
Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня
Фрозіноне — Болонь 0:0 (0:0)
Болонья посідає 4 сходинку, а Фрозіноне йде на 18 місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Розклад інших матчів 7 квітня
- 16:00. Монца — Наполі
- 19:00. Верона — Дженоа
- 19:00. Кальярі — Аталанта
- 21:45. Ювентус — Фіорентина
Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.
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