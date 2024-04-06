Стала відома оцінка Зінченка за матч проти Брайтона

Джерело - Whoscored.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко отримав середню оцінку за матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (3:0).
Про це повідомляє WhoScored.
Українець отримав оцінку 6,6. Олександр відіграв 71 хвилину. За цей час футболіст віддав 41 передачу, 1 з яких - ключова. Загальний відсоток точності пасів склав 88%.
Зазначимо, що найкращу оцінку в складі "канонірів" отримав німець Кай Гаверц, який забив гол та віддав результативну передачу (оцінка - 8,8).
Нагадаємо, що інший українець Віталій Миколенко став другим найкращим футболістом Евертона у матчі проти Бернлі (1:0).