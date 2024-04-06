Визначилась оцінка Миколенка за матч проти Бернлі

Джерело - Whoscored.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав середню оцінку за переможний матч команди в 32 турі АПЛ проти Бернлі (1:0).
Про це повідомляє WhoScored.
Українець отримав оцінку 7,4. Це другий кращий показник у складі команди після нападника Домініка Калверта-Льюїна, який відзначився переможним голом (Оцінка - 8,5).
Миколенко відіграв всі 90 хвилин матчу. Точність передач склала 81%. Також футболіст зробив 5 з 5 успішних підкатів.
Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом.
Раніше повідомлялося, що АПЛ знову може покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею. "Ірискам" загрожує зняття 3 очок.