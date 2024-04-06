Баварія сенсаційно програла Гайденгайму, Баєр здолав Уніон: результати матчів 28 туру Бундесліги

Леверкузенці випереджають мюнхенців на 16 очок

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.

Зокрема, Баєр на виїзді переміг Уніон і збільшив перевагу над мюнхенцями (втратили бали у протистоянні з Гайденгаймом) до 16 очок. У наступному турі Баєр може оформити дострокове чемпіонство.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

28 тур, 6 квітня

Гайденгайм - Баварія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Кейн, 0:2 - 45 Гнабрі, 1:2 - 50 Зесса, 2:2 - 51 Кляйндінст, 3:2 - 79 Кляйндінст

Кельн - Бохум 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Пасслак, 1:1 - 90+1 Тіггес, 2:1 - 90+2 Вальдшмідт

Майнц - Дармштадт 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Ганче-Ольсен, 2:0 - 60 Груда, 3:0 - 80 Лі Дже Сон, 4:0 - 84 Лі Дже Сон

Уніон - Баєр 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+8 Вірц (пен)

Фрайбург - Лейпциг 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Хайдара, 0:2 - 18 Опенда, 0:3 - 44 Опенда, 0:4 - 54 Шешко, 1:4 - 59 Гріфо

6 квітня відбудеться ще один матч:

19:30. Боруссія Д - Штутгарт

Напередодні Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями.