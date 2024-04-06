Баварія сенсаційно програла Гайденгайму, Баєр здолав Уніон: результати матчів 28 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 28 турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.
Зокрема, Баєр на виїзді переміг Уніон і збільшив перевагу над мюнхенцями (втратили бали у протистоянні з Гайденгаймом) до 16 очок. У наступному турі Баєр може оформити дострокове чемпіонство.
Гайденгайм - Баварія 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 38 Кейн, 0:2 - 45 Гнабрі, 1:2 - 50 Зесса, 2:2 - 51 Кляйндінст, 3:2 - 79 Кляйндінст
Кельн - Бохум 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Пасслак, 1:1 - 90+1 Тіггес, 2:1 - 90+2 Вальдшмідт
Майнц - Дармштадт 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Ганче-Ольсен, 2:0 - 60 Груда, 3:0 - 80 Лі Дже Сон, 4:0 - 84 Лі Дже Сон
Уніон - Баєр 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+8 Вірц (пен)
Фрайбург - Лейпциг 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 2 Хайдара, 0:2 - 18 Опенда, 0:3 - 44 Опенда, 0:4 - 54 Шешко, 1:4 - 59 Гріфо
6 квітня відбудеться ще один матч:
19:30. Боруссія Д - Штутгарт
Напередодні Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями.