Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес святкував домашню перемогу над Оболонню у грі 23 туру Української Прем’єр-Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь господарів. На старті зустрічі Денис Янаков заробив пенальті та сам його реалізував. Через 12 хвилин Янаков забив ще один гол, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. До перерви господарі подвоїли рахунок - з передачі Валерія Кучерова відзначився Микола Гайдучек. Досить швидко Слободян міг один гол відіграти, але йому трішки забракло влучності.

На старті другої половини зустрічі голкіпер рівнян Євген Паст потягнув удар Ігоря Краснопіра. У середині тайму стійка воріт гостей врятувала від гола після удару Олександра Кучеренка. Бразильський легіонер Вереса Яго Сікейра встановив остаточний рахунок 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 6 квітня

Верес - Оболонь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Янаков (пен), 2:0 - 31 Гайдучик, 3:0 - 86 Сікейра

Верес: Паст (Когут 84), Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (Морозко 69), Шарай (Дахновський 58), Янаков (Шастал 58), Гайдучек (Яго 69).

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман 46), Грисьо, Мороз (Косовський 59), Черненко, Слободян, Вишневський (Груша 46), Краснопір (Тарануха 70).

Попередження: Курко 33, Кучеров 50

Завдяки перемозі Верес обійшов Оболонь у турнірній таблиці, піднявшись на 13 сходинку.

Поточна турнірна таблиця:

Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.