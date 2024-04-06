Джерело - Чемпіон.
Карпати вдома обіграли ФСК Маріуполь у 3 турі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 6 квітня
"Чемпіонська" група
Карпати - ФСК Маріуполь 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 5 Плакса, 1:1 - 28 Полегенько, 2:1 - 35 Невес, 3:1 - 51 Підлепенець
Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:
Група "Вибування"
- 12:30 Діназ - Поділля
- 13:30 Гірник-Спорт - Металіст
Група "Чемпіонська"
- 13:00 Агробізнес - Інгулець
- 14:00 Нива Бузова - Полтава
Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.