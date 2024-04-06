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04.04.2024 22:11 289

Карпати перемогли ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:54 170 0
Карпати перемогли ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Карпати вдома обіграли ФСК Маріуполь у 3 турі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 6 квітня
"Чемпіонська" група

Карпати - ФСК Маріуполь 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Плакса, 1:1 - 28 Полегенько, 2:1 - 35 Невес, 3:1 - 51 Підлепенець

Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:

Група "Вибування"

  • 12:30 Діназ - Поділля
  • 13:30 Гірник-Спорт - Металіст

Група "Чемпіонська"

  • 13:00 Агробізнес - Інгулець
  • 14:00 Нива Бузова - Полтава

Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.

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