Агробізнес дотиснув Інгулець, Карпати переграли ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

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#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 3 туру другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 6 квітня
"Чемпіонська" група

Карпати - ФСК Маріуполь 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Плакса, 1:1 - 28 Полегенько, 2:1 - 35 Невес, 3:1 - 51 Підлепенець

Агробізнес - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Галенков

Нива Бузова - Полтава 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Марусич, 1:1 - 53 Тименко, 2:1 - 55 Рогозинський, 2:2 - 89 Щербак (пен)

Група "Вибування"

Діназ - Поділля 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Новиков, 1:1 - 90+2 Куліш

Гірник-Спорт - Металіст 0:0

Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.

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