Агробізнес дотиснув Інгулець, Карпати переграли ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 3 туру другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 6 квітня
"Чемпіонська" група
Карпати - ФСК Маріуполь 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 5 Плакса, 1:1 - 28 Полегенько, 2:1 - 35 Невес, 3:1 - 51 Підлепенець
Агробізнес - Інгулець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90 Галенков
Нива Бузова - Полтава 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Марусич, 1:1 - 53 Тименко, 2:1 - 55 Рогозинський, 2:2 - 89 Щербак (пен)
Група "Вибування"
Діназ - Поділля 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 82 Новиков, 1:1 - 90+2 Куліш
Гірник-Спорт - Металіст 0:0
Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.