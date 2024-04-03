Довбик може стати найкращим гравцем місяця в Жироні

Джерело - Чемпіон.
Форвард Жирони Артем Довбик потрапив до списку претендентів на нагороду найкращого гравця клубу в березні.
Пресслужба каталонської команди оголосила імена всіх номінантів.
На звання також претендують захисник Ерік Гарсія і 2 вінгери – Савіньйо і Крістіан Порту.
Vota ara pel jugador 🌟 del mes de març!— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2024
🎯 Artem Dovbyk
⚔️ @ericgm3
🦁 @portu
🕺 @OficialSavinho
Довбик зіграв за Жирону 4 матчі у березні, відзначившись дублем у воротах Бетіса. Ці голи стали для нього 15 та 16 у Ла Лізі.
Нагадаємо, українець зумів повторити досягнення легендарного Андрія Шевченка.