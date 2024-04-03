Довбик може стати найкращим гравцем місяця в Жироні

Джерело - Чемпіон.

Форвард Жирони Артем Довбик потрапив до списку претендентів на нагороду найкращого гравця клубу в березні.

Пресслужба каталонської команди оголосила імена всіх номінантів.

На звання також претендують захисник Ерік Гарсія і 2 вінгери – Савіньйо і Крістіан Порту.

Vota ara pel jugador 🌟 del mes de març!



🎯 Artem Dovbyk

⚔️ @ericgm3

🦁 @portu

🕺 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) April 2, 2024

Довбик зіграв за Жирону 4 матчі у березні, відзначившись дублем у воротах Бетіса. Ці голи стали для нього 15 та 16 у Ла Лізі.

Нагадаємо, українець зумів повторити досягнення легендарного Андрія Шевченка.