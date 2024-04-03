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Довбик може стати найкращим гравцем місяця в Жироні

Сьогодні 08:46 129 0
Довбик може стати найкращим гравцем місяця в Жироні
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Форвард Жирони Артем Довбик потрапив до списку претендентів на нагороду найкращого гравця клубу в березні.

Пресслужба каталонської команди оголосила імена всіх номінантів.

На звання також претендують захисник Ерік Гарсія і 2 вінгери – Савіньйо і Крістіан Порту.

Довбик зіграв за Жирону 4 матчі у березні, відзначившись дублем у воротах Бетіса. Ці голи стали для нього 15 та 16 у Ла Лізі.

Нагадаємо, українець зумів повторити досягнення легендарного Андрія Шевченка.

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