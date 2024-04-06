Головне
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 162
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 64
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 95
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1186
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 1172
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 318
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 507
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 582
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 3402 1
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 18:08 461
Прямі трансляції
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 524
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 378
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 09:51 602
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 277
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 279

Баварія зіграє з Гайденгаймом, Уніон прийматиме Баєр: розклад матчів 28 туру Бундесліги

Сьогодні 10:58 59 0
Баварія зіграє з Гайденгаймом, Уніон прийматиме Баєр: розклад матчів 28 туру Бундесліги
#Баварія, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кельн, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Дармштадт, #Гайденгайм, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 6 квітня, в межах 28 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 матчів.

Зокрема Баварія на виїзді зіграє з Гайденгаймом, а Уніон Берлін прийматиме Баєр. Пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

Розклад матчів 28 туру Бундесліги:

  • 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг
  • 16:30 Майнц - Дармштадт 98
  • 16:30 Кельн - Бохум
  • 16:30 Гайденгайм - Баварія
  • 16:30 Уніон Берлін - Баєр

Нагадаємо, напередодні Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями. У минулому турі Баварія програла Боруссії Дортмунд, а Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" 1186
Збірна України визначилась з новим головним тренером Збірна України визначилась з новим головним тренером 8900
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 7339 2
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 19138 7
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 3402 1
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 1172
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106679
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160479
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30549
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36520
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6629 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21149 2