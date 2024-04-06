Баварія зіграє з Гайденгаймом, Уніон прийматиме Баєр: розклад матчів 28 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 6 квітня, в межах 28 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 матчів.

Зокрема Баварія на виїзді зіграє з Гайденгаймом, а Уніон Берлін прийматиме Баєр. Пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

Розклад матчів 28 туру Бундесліги:

16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг

16:30 Майнц - Дармштадт 98

16:30 Кельн - Бохум

16:30 Гайденгайм - Баварія

16:30 Уніон Берлін - Баєр

Нагадаємо, напередодні Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями. У минулому турі Баварія програла Боруссії Дортмунд, а Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом.