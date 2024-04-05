Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт та Вердер поділили очки в матчі 28 туру чемпіонату Німеччини.

Усі головні події зустрічі сталися у другому таймі — команди обмінялися забитими м’ячами, а також заробили по вилученню.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

28 тур, 5 квітня

Айнтрахт - Вердер 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Велькович 62 ’ , 1:1 - Тута 77 ’

Вилучення: 74 ’ Стаге (Вердер), 89 ’ Тута (Айнтрахт)

Після цього матчу турнірне положення Айнтрахта не змінилося — "орли" залишилися шостими в Бундеслізі, а Вердер піднявся з 11-го та 10-те місце, випередивши Гайденгайм.