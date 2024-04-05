Суркіс: Ярмоленко - це людина, яка на футбольному полі все

Президент Динамо Ігор Суркіс високо оцінив гру Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся на поле після тривалої травми.

Функціонер київлян поділився думками про футболіста пресслужбі клубу.

"Ярмоленко – це людина, яка вносить спокій, людина, яка на футбольному полі розуміє все, людина, яка може одним дотиком вирішити долю матчу.

У нього був непростий час, він набирає свої кондиції. Якщо він і далі буде так грати, я впевнений, що він дуже допоможе збірній України на чемпіонаті Європи.

Ярмоленко – це той хлопець, з яким, я сподіваюсь, ми будемо довго співпрацювати, коли він закінчить кар’єру гравця. Але зараз я хочу побажати йому, аби він виходив на поле і показував таку красу ще довгі роки, аби вболівальники шаленіли від його гри", - сказав Суркіс.