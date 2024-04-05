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Суркіс: Ярмоленко - це людина, яка на футбольному полі все

Сьогодні 19:15 181 0
Суркіс: Ярмоленко - це людина, яка на футбольному полі все
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс високо оцінив гру Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся на поле після тривалої травми.

Функціонер київлян поділився думками про футболіста пресслужбі клубу.

"Ярмоленко – це людина, яка вносить спокій, людина, яка на футбольному полі розуміє все, людина, яка може одним дотиком вирішити долю матчу.

У нього був непростий час, він набирає свої кондиції. Якщо він і далі буде так грати, я впевнений, що він дуже допоможе збірній України на чемпіонаті Європи.

Ярмоленко – це той хлопець, з яким, я сподіваюсь, ми будемо довго співпрацювати, коли він закінчить кар’єру гравця. Але зараз я хочу побажати йому, аби він виходив на поле і показував таку красу ще довгі роки, аби вболівальники шаленіли від його гри", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, що в першому ж матчі після відновлення проти полтавської Ворскли (5:1) забив м'яч, що дозволило йому піднятися на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

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