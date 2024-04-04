Ярмоленко - про поїздку на Євро-2024: Усе залежить від мене

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Нападник Динамо Андрій Ярмоленко вважає, що має шанси потрапити до заявки збірної України з футболу на чемпіонат Європи-2024.

Про це вінгер киян розповів після перемоги над Зорею в перенесеному матчі УПЛ (3:0).

"Якщо в клубі буду показувати той рівень футболу, який буде подобатися головному тренеру збірної, це станеться. Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло. Усе залежить від мене, якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.