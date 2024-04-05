Хацкевич офіційно покинув Заглембє

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Олександр Хацкевич покинув Заглембє Сосновець.

Про це пресслужба польського клубу офіційно підтвердила в соцмережах.

Зазначається, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом з українським фахівцем клуб залишили спортивний директор Михайло Залевський та тренер-аналітик Володимир Аржанов.

Новим тренером Заглембє став Марек Сагановскі, який підписав контракт до кінця червня 2025 року з опцією продовження на рік.

Nowym trenerem Zagłębia został Marek Saganowski, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o rok 📄✍️



Na stanowisku zastąpił Aleksandra Chackiewicza, który opuścił klub wspólnie z dyrektorem sportowym Michaiłem Zalewskim oraz analitykiem… pic.twitter.com/DuE4JyTxXa — Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) April 5, 2024

Нагадаємо, що причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику гри команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на гру.

3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембє та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози.