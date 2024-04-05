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Хацкевич офіційно покинув Заглембє

Сьогодні 17:44 121 0
Хацкевич офіційно покинув Заглембє
#Олександр Хацкевич

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Олександр Хацкевич покинув Заглембє Сосновець.

Про це пресслужба польського клубу офіційно підтвердила в соцмережах.

Зазначається, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом з українським фахівцем клуб залишили спортивний директор Михайло Залевський та тренер-аналітик Володимир Аржанов.

Новим тренером Заглембє став Марек Сагановскі, який підписав контракт до кінця червня 2025 року з опцією продовження на рік.

Нагадаємо, що причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику гри команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на гру.

3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембє та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози.

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