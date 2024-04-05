Евертону знову загрожує зняття очок

Джерело - Football Insider.

Англійська Прем’єр-ліга може знову покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що "ірискам" загрожує зняття 3 очок. 31 березня команда опублікувала звітність за сезон-2022/23, у якому вона оголосила про збитки розміром 89,1 мільйон фунтів стерлінгів.

Через будівництво стадіону "Бремлі-Мур Док" за останніми підрахунками заборгованість Евертона сягнула 330,6 мільйонів фунтів стерлінгів. Остаточне рішення стосовно цього питання очікується 8 квітня.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року клуб Віталія Миколенка вже отримував покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.