Джерело - BBC.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що лондонці заслужили на перемогу в матчі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги над Манчестер Юнайтед (4:3).

Слова аргентинського фахівця передає BBC.

"Я дуже щасливий, тому що вважаю, що ми заслужили перемогу. Думаю, було важко, але в цілому ми були кращою командою. Ми дуже добре розпочали гру, і те, як ми пропустили, емоційно вплинуло на команду. Манчестер Юнайтед дуже добре грає в перехідних фазах, і те, як ми пропустили гол – не є добре.

Реальність така, що завжди потрібно робити більше для перемоги, але я думаю, що це було дивовижно, і гра була не чудовою, але хорошою. Це початок побудови зв'язку з уболівальниками, і це буде дуже корисно для нашого майбутнього", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що в матчі з МЮ український вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Раніше Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед в АПЛ.