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Почеттіно - про своє святкування перемоги над МЮ: Я не клоун — я тренер

Сьогодні 08:59 160 0
Почеттіно - про своє святкування перемоги над МЮ: Я не клоун — я тренер
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що повинен зберігати спокій на боковій лінії під час матчів.

Про це керманич лондонців розповів після вольової перемоги над Манчестер Юнайтед у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги (4:3).

"Я не клоун. Я тренер. Пристрасть не полягає в тому, щоб бути божевільним хлопцем на боковій лінії. Я повинен зберігати спокій і бути аналітиком, тому що я керую однією з наймолодших команд в Європі. Звичайно, наприкінці гри я проявляю пристрасть. Але це не цирк. Я не клоун. Якщо вам потрібен клоун, ідіть і знайдіть його!", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що в матчі з МЮ український вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Раніше Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед в АПЛ.

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