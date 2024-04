Почеттіно - про своє святкування перемоги над МЮ: Я не клоун — я тренер

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що повинен зберігати спокій на боковій лінії під час матчів.

Про це керманич лондонців розповів після вольової перемоги над Манчестер Юнайтед у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги (4:3).

Mauricio Pochettino on his post-match celebrations. "I'm not a clown. I am a coach. Passion isn't about being a crazy guy on the touchline. I need to stay calm and be analytical because I'm managing one of the youngest teams in Europe. Of course, at the end of the game, I show…