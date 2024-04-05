Почеттіно - про своє святкування перемоги над МЮ: Я не клоун — я тренер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що повинен зберігати спокій на боковій лінії під час матчів.

Про це керманич лондонців розповів після вольової перемоги над Манчестер Юнайтед у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги (4:3).

"Я не клоун. Я тренер. Пристрасть не полягає в тому, щоб бути божевільним хлопцем на боковій лінії. Я повинен зберігати спокій і бути аналітиком, тому що я керую однією з наймолодших команд в Європі. Звичайно, наприкінці гри я проявляю пристрасть. Але це не цирк. Я не клоун. Якщо вам потрібен клоун, ідіть і знайдіть його!", - сказав Почеттіно.

🗣️ Mauricio Pochettino on his post-match celebrations. "I'm not a clown. I am a coach. Passion isn't about being a crazy guy on the touchline. I need to stay calm and be analytical because I'm managing one of the youngest teams in Europe. Of course, at the end of the game, I show… pic.twitter.com/COtWqzSWCa — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 4, 2024

Mauricio Pochettino’s reaction here makes me so, so happy.



Please, let this be a turning point. pic.twitter.com/rrGpBxBmwV — ~ (@CFCdruw) April 4, 2024

Нагадаємо, що в матчі з МЮ український вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Раніше Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед в АПЛ.