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Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1: огляд матчу АПЛ

Сьогодні 09:25 96 0
Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31 туру Англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував домашню перемогу над Шеффілд Юнайтед.

"Мерсисайдці" здобули три очки та повернулися на перше місце у турнірній таблиці (70 очок), випереджаючи Арсенал на два бали.

Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 4 квітня

Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Нуньєс, 1:1 - 58 Бредлі (авт), 2:1 - 76 Макаллістер, 3:1 - 90 Гакпо

Раніше повідомлялося, що керівництво Ліверпуля розпочало переговори з агентом головного тренера Спортинга Рубена Аморіма.

Нагадаємо, що в 31 турі АПЛ Челсі здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайтед. Вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

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